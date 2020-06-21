شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دينية النواب يطالب بإعتبار شهداء كورونا مستمرين على رأس العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب شكرى الجندى، وكيل اللجنه الدينيه بمجلس النواب بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجهاً إلي رئيس الوزراء ووزيرة الصحة باعتبار الشهداء جراء فيروس كورونا من الأطباء والممرضين والإداريين وكافة العاملين بقطاع الصحة المتوفيين أثناء وبسبب عملهم بالمستشفيات كأنهم مستمرين في العمل ومنح ذويهم رواتبهم كاملة دون انتقاص وترقيتهم لأعلى الدرجات بالقطاع التابعين له.

Advertisements

وطالب "الجندى"، في الطلب المُقدم منه ، الحكومة بتطبيق نفس القرار واعتبارالشهداء المتوفيين بسبب العمل فى كافة قطاعات الدوله والذين يؤدون خدمه عامه على رأس العمل وعدم الانتقاص من حقوق ذويهم الماليه وترقيتهم لأعلى درجه تقديرا لجهودهم ولخدمتهمالوطن بل واستشهادهم بسبب ظروف عملهم وايضا مكافأة لهم على عدم تركهم ميدان العمل وقت حاجة الدوله لهم.

وشدد "الجندى" علي ضرورة عدم تفويت الفرصه على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالتمريض بسبب السن متسائلا ماذنب صغارالسن الحاصلين على الاعداديه طالما حصل على أعلى الدرجات وتوافرت فيه شروط التقديم خاصة وأن شرط السن لايطبق على المتقدمين لكليات الطب والحاصلين على الثانويه العامه