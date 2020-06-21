ترامب: طالبت المسؤولين بإبطاء إجراء فحوصات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه طالب بإبطاء فحوصات فيروس كورونا للحد من الأعداد المتزايدة المسجلة لحالات الإصابة بالفيروس.

ووصف ترامب الفحوصات بأنه "سيف ذو حدين"، جاء ذلك أثناء كلمته في مسيرة حملته الانتخابية في تولسا بأوكلاهوما.

وأضاف ترامب وسط تصفيق:"عندما تقوم بإجراء فحوصات إلى هذا الحد، ستجد المزيد من الأشخاص، وستكتشف المزيد من الحالات، لذلك قلت .. أبطئوا من فضلكم من اجراء الفحوصات".