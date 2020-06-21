في أول تجمع انتخابي له.. ترامب: الديمقراطيون يديرون مناطق التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تجمع انتخابي له فجر الأحد، إنه سوف يلحق هزيمة نكراء بـ "جو بايدن"، لافتا إلى أن مناطق التوتر الأخيرة في الولايات المتحدة يديرها ديمقراطيون، وأن الشعب الأمريكي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى.

وأضاف ترمب خلال خطابه بتجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما، أن إدارته استطاعت تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، كما أبرمت اتفاقيات تجارية منصفة لأمريكا بعد سنوات طويلة، فضلا عن إعادة الوظائف إلى أوكلاهوما وغيرها من الولايات، وفق العربية.

وبخصوص فيروس كورونا، قال ترمب مجددا إن كوفيد 19 انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني.