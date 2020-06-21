البرازيل.. عدد وفيات كورونا يقترب من 50 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1022 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 49976 شخصا وفقا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت السلطات البرازيلية 34666 إصابة جديدة
وتعافى من الفيروس أكثر من 520 ألف شخص.
وكانت البرازيل قد تجاوزت عتبة المليون مصاب بفيروس كورونا يوم الجمعة، بينما يشير الخبراء إلى أن العدد الحقيقي للمصابين قد يكون أكثر من ذلك نظرا للقدرات غير الكافية لإجراء الفحوصات.
ولا تزال البرازيل ثاني أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
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