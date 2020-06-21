السلطات الأردنية تكشف عن الفئات ذات الأولوية للحصول على مصل كورونا

كشف الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن الدكتور نذير عبيدات، عن الفئات ذات الأولوية للحصول على مطعوم كورونا في حال تصنيعه ووصوله إلى المملكة.
وأكد عبيدات لوكالة "عمون" الأردنية ، أن الفئة التي تمنح الأولويةفي الحصول على مطعوم كورونا من يزيد عمره عن 60 عاما، ومن يعاني من الأمراض المزمنة.
وأضاف، أنه سيتم منح الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني مطعوم فيروس كورونا،مرجحا احتمال بيع المطعوم عبر الصيدليات كما يباع لقاح الإنفلونزا الموسمية "H1N1"، وذلك بخلاف المليون جرعة التي أعلنت عنها الوزارة.
وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر قد صرح بأن الوزارة حجزت مليون جرعة من مطعوم كورونا حال تصنيعه وبما يمنح الأردن الأولوية بين الدول للحصول على المطعوم.
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