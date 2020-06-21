إسرائيل.. وفاة واحدة ونحو 300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالة وفاة واحدة و294 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخيروفقا لموقع روسيا اليوم.
وبلغ إجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل 20633 شخصا حتى مساء السبت، وحصيلة الضحايا 305 أشخاص.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن
يذكر أن إسرائيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدةبفيروس كورونا منذ أواخر مايو الماضي، حيث سجلت الصحة الإسرائيلية مؤخرا أكثر من 300 إصابة جديدة خلال يوم واحد لأول مرة منذ أواخر أبريل.
وقال مركز مكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في تقرير له إن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء، محذرا من أنها قد تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات.
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