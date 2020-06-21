المدعي العام في مانهاتن يستقيل من بعد إعلان إقالته من جانب ترامب المزيد

أعلن المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان، استقالته من منصبه بعد إعلان إقالته من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، السبت، إقالة بيرمان، الذي حقّق في شأن مقربين من الرئيس ترامب ورفض الاستقالة في وقت سابق.

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية، وتوجّه فيها إلى المدعي العام: "لأنّك أعلنت أنّك لا تعتزم الاستقالة، طلبتُ من الرئيس (الأمريكي) أن يقيلك اعتباراً من اليوم، وقد فعل ذلك".

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وكان بيرمان أشرف على توجيه الاتّهام إلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب.

وقضت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالسجن 3 سنوات على مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترامب بعد إدانته بجرائم عدة.

وأقر كوهين بذنبه في قضية التهرب الضريبي والإدلاء بشهادات كاذبة لمؤسسة مالية، والحصول على مساهمات غير قانونية للحملة الانتخابية الرئاسية، والإدلاء بإفادات كاذبة للكونجرس.

وقال محامي ترامب أثناء طلبه تخفيف الحكم عليه من القاضي الأمريكي وليام بولي، إنه يتحمل مسؤولية جرائمه، "ومن بينها تلك التي يمكن أن تورط رئيس الولايات المتحدة".