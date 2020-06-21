شكرا لقرائتكم ترمب: مناطق التوتر الأخير في بلادنا يديرها ديمقراطيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الأحد، إنه "بعد 5 أشهر سوف نلحق هزيمة نكراء بـ "جو النعسان"".
وأضاف ترمب خلال خطابه بتجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما، "أقف أمامكم اليوم لأقول أن الأغلبيية الصامتة باتت أكبر من المتوقع". مشيرا إلى أن إدارته استطاعت تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، كما أبرمت اتفاقيات تجارية منصفة لأميركا بعد سنوات طويلة.
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