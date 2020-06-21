حادث طعن في بريطانيا: أنباء عن سقوط "قتلى" في مدينة ريدينغ

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BBC تحقق الشرطة البريطانية في عملية طعن عدد من الأشخاص في مدينة ريدينغ. وتفيد تقارير بسقوط قتلى جراء الحادث، ويوجد شخصان في حالة خطرة بمستشفى قريب من موقع الحادث.

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