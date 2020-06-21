حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 2.24 مليون إصابة و119460 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة السبت بنسبة 1.6 % مقارنة بيوم الجمعة لتصل إلى 2.24 مليون إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.
وسجلت نيويورك أعلى عدد من الإصابات عند 387 ألفا و 272 إصابة.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى 119 الفا و460 شخصا، حسب البيانات نفسها.
وسجلت إلينوي أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بـ 88 وفاة.
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