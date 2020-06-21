نقل رئيس لجنة امتحان ثانوية عامة في سوهاج للمستشفى لشعوره بإعياء

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب رئيس لجنة الإعدادية بنات الجديدة بطهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء السبت، بإعياء وارتفاع في درجة حرارة الجسم، نُقل على إثرها لمستشفى طهطا العام.

من جانبه قال ماهر عبدالخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج إن رئيس اللجنة المشار إليها شعر بإعياء أثناء مباشرته تجهيزات لجنة امتحانات الثانوية العامة رفقة زملائه أعضاء اللجنة، مضيفًا أنه جرى نقله لمستشفى طهطا العام لقياس درجة حرارته وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أنه من خارج المحافظة.

فيما قال علي رفاعي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إنه جرى استدعاء سيارة إسعاف ونُقل رئيس اللجنة للمستشفى لمتابعة حالته الصحية، مضيفًا أنه جرى إقناع رئيس اللجنة بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على حالته الصحية بعد محاولات عديدة رافضًا الخروج من المدرسة معللًا ذلك أنه بصحة جيدة وكل ما يشعر به هو إرهاق.

وأكد "رفاعي" أنه جرى استبداله بالمراقب الذي يليه في رئاسة اللجنة لمتابعة أعمال الامتحانات التي ستنطلق بعد ساعات قليلة.