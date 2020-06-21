البحرين تؤيد حق مصر في حماية وتأمين حدودها الغربية

أعلنت البحرين، أنها تؤيد حق مصر في حماية وتأمين حدودها الغربية من الإرهاب والمرتزقة، وأعربت البحرين عن "تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي والأمن القومي العربي.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تجاوز خط (سرت

- الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه (خط أحمر).

وقال الرئيس السيسي في تعقيبه على ممثل القبائل الليبية خلال تفقد الرئيس للمنطقة العسكرية الغربية اليوم السبت، إن الخط الذي وصلت إليه

القوات الحالية سواء كانت من جانب أبناء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية، يجب أن يتوقف الجميع عنده وبدء مباحثات وتفاوض للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وأضاف السيسي مخاطبا الليبيين: "نحن نتحدث مع شعب ليبيا وليس مع طرف ضد طرف، كلهم أبناء ليبيا فانتبهوا إلى خطورة المليشيات التي لا تستقر معها الدول".