أشارت وسائل الإعلام المغربية السبت، إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن سيجتاز امتحانات البكالوريا لهذا العام، ومن المنتظر أن يؤدي الاختبارات في مدينة الصخيرات، وفقًا لروسيا اليوم.
وذكرت، أن ولي العهد اجتاز امتحانات السنة الأولى بكالوريا بتفوق خلال الموسم الدراسيالسابق، وتم ذلك في ثانوية "دار السلام" العمومية بالرباط، الكائنة وسط حي التقدم الشعبي، بمعية 9 من زملائه في المدرسة المولوية.
وأكدت، أن "الأمير مولاي الحسن لن يجتاز امتحانات "الثانية باك" في"دار السلام" كما كان مقررا، وإنما سيختبر في مواد "البكالوريا الدولية" بمدينة الصخيرات التي اتخذها الملك محمد السادس قبل أيام، مستقرا له".
وجرت الاستعدادات لاحتضان قصر المؤتمرات بالصخيرات الكائن جوار القصر الملكي، امتحانات الأمير، سيرا على العرف الذي يمنع الأميرات والأمراء من الخضوع للامتحانات الدراسية داخل البلاط منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. ولي العهد يؤدي امتحانات البكالوريا في الصخيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.