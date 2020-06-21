طيران الإمارات تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى النمسا

أعلنت إدارة طيران الإمارات اليوم السبت، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة النمساوية فيينا، وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وفقًا لروسيا اليوم.
من جهته، أكد مدير طيران الإمارات في النمسا مارتن غروس "استقبال الرحلة الأولى مندبي"، موضحا أن "طائرة "بوينغ 777"، وصلت إلى فيينا من الإمارات وعلى متنها أكثر من 200 راكب".
وقال: "رحلات الشركة المنتظمة استؤنفت إلى العاصمة النمساوية فيينابمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا"، مشيرا إلى أن "عودة رحلات الشركة المجدولة إلى فيينا، إشارة واضحة على أننا في طريقنا إلى العودة للحالة الطبيعية".
وأوضح غروس، أن "طيران الإمارات قامت مرارا وتكرارا برحلات شحن وتوصيل المساعدات الطبية وقدمت مساهمة مهمة في حماية المواطنين من الوباء".
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