بعد تصريحات السيسي بشأن ليبيا.. دول تؤيد وتساند وتركيا تتراجع عن موقفها

حظيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام كبير في الصحف التركية، وأبرزت تصريحاته حول كون سرت والجفرة خطا أحمر بالنسبة لمصر، ما أدي الي تراجع الجانب التركي بعد خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا.

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أن بلاده تقدر أهمية ليبيا بالنسبة لمصر ولا يمكن التغاضي عن ذلك.

السعودية : أمن مصر جزء من أمننا ونقف إلى جانب القاهرة

وأوضح أوغلوا في مؤتمر صحفي مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، أن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في ليبيا، مضيفا أن إحلال السلام في ليبيا له أهمية مصيرية لدول الجوار ، بحسب سي إن إن، متابعا لا يمكن التغاضي عن أهمية السلام في ليبيا بالنسبة إلى مصر .

الإمارات : نقف إلى جانب مصر في حماية أمنها واستقرارها

وفي وقت سابق، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين لسيطرة لقوات الجنرال حفتر تعتبر

بمثابة خط أحمر ، داعيًا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات في ليبيا.

كما أعلنت الحكومة السعودية أن أمن مصر "جزء لا يتجزأ" من أمن المملكة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها من "التطرف والمليشيات الإرهابية" في المنطقة.

Advertisements

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته اليوم السبت، إنه "إلحاقا لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا... فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن

جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها".

وحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي 5 أهداف لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا ، وهو التدخل الذي أكد أنه بات يتوفر له الشرعية الدولية سواء وفق ميثاق الأمم المتحدة أو بناء على مطالب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهي مجلس النواب.

وقال الرئيس خلال تفقد قوات المنطقة الغربية العسكرية اليوم : إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية بات تتوفر له الشرعية الدولية سواء في اطار ميثاق الامم المتحدة حق الدفاع عن النفس او بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب وستكون أهدافه:

الأول: حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات الميليشيات الارهابية والمرتزقة

الثاني : سرعة دعم استعادة الامن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزء لا يتجزأ من امن واستقرار مصر والأمن القومي العربي

الثالث : حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الاطراف تجاوز الأوضاع الحالية

الرابع : وقف إطلاق النار الفوري

الخامس : إطلاق مفاوضات عملية التسوية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وفقا لمخرجات مبادرة مؤتمر برلين وتطبيقا عملية لمبادرة إعلان القاهرة.