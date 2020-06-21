الكويت تعلن مغادرة 92 ألف وافد

قال مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت الدولي منصور الهاشمي، إن حوالي 92 ألف وافد بين مقيم ومخالف، غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وذكر أن هؤلاء غادروا الكويت خلال أبريل ومايو ويونيو من مطار الكويت الدولي عبر 600 رحلة جوية. مطار الكويت الدولي عبر 600 رحلة جوية. Advertisements وأشار الهاشمي إلى أن "هناك طلبات تستقبلها الإدارة من دول وسفارات عدة، ترغب بتشغيل رحلات لعودة رعاياها إلى بلادهم، ونحن فور تلقينا الطلب نقوم بمنح الموافقة خلال 24 ساعة لتشغيل الرحلة لشركات الطيران، سواء المحلية أو دولية". خلال 24 ساعة لتشغيل الرحلة لشركات الطيران، سواء المحلية أو دولية". وأكد أنه "منذ بداية الأزمة لم يغلق المطار بشكل كامل، بل تم إيقاف الحركة التجارية للركاب فقط، مع استمرار رحلات البضائع التجارية التي تحمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم البدء برحلات إجلاء المواطنين من الخارج، وحاليا نعمل على رحلات مغادرة المقيمين في البلاد".

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