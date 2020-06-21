العراق : توسيع التعاون مع دول الخليج من أولويات سياستنا الخارجية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "فياتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أكدت أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية هي توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية و الأمنية"
وأضاف، أن "ذلك يتم على أساس متوازن واحترام السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي".
وأشار حسين إلى أن "سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة".
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