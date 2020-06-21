مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في حادثة طعن في مدينة ريدنغ البريطانية

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وأفادت صحيفة “تليغراف”، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب إثنين، في حادثة طعن حدثت في مدينة ريدنغ البريطانية”.
وأشارت وكالة “رويترز” في وقت سابق إلى أن “عدد من الأشخاص تعرضوا لعملية طعن في مدينة ريدنغ البريطانية”، في حين لفتت بعض وسائل الإعلام الأخرى إلى أن “الحادثة وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية”.
وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت في وقت سابق من هذا اليوم أن “المتظاهرين من حملة “حياة السود تهم” (BLM) استمروا في الاحتجاج في مدن المملكة المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الرابعة على التوالي، حيث تجمع مئات المتظاهرين في هايد بارك قبل الذهاب إلى ساحة البرلمان”.
وألقت الشركة البريطانية القبض على مشتبه به في عمليات الطعن في مدينة ريدنغ البريطانية، التي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين آخرين.
وقالت الشرطة البريطانية إنها تتعامل مع “حادث خطير” في حديقة بمدينة ريدينغ. وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه.
وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن “عدة أشخاص” تعرضوا للطعن. وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.
وقالوا، إنه ليس هناك إلى حدود الساعة أي دليل يربط بين الحادث والاحتجاجات ضد العنصرية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.