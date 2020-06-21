وفاة 9 أشخاص في المداح التابعة لمدينة أدرار شمال موريتانيا نتيجة ارتفاع الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

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وتوفي 9 أشخاص ببلدة المداح التابعة لمدينة أدرار شمال موريتانيا يوم الخميس، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الطبيب الرئيسي بمستشفى مدينة أوجفت محمد غالي، قوله إن تسعة أشخاص من بينهم سبعة مسنين قضوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بلدة المداح.

وطالب المسؤول الصحي السكان بضرورة الإكثار من السوائل خلال هذه الفترة من السنة، خصوصا لدى الأطفال وكبار السن.

وشهدت مناطق واسعة من موريتانيا موجة حر خلال الأيام الماضية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة قبل قليل عن تسجيل ست وفيات و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا اليوم السبت 20 يونيو 2020.

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وأوضح مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف في المؤتمر الصحفي اليومي أن الحالات الجديدة.

في الموازاة، سجل قسم أمراض الأطفال بمركز الأمومة والطفولة في نواكشوط شفاء أصغر رضيع مصاب بفيروس كرورنا المستجد في موريتانيا، حيث لا يتجاوز عمره 45 يوما، كما سجل المركز شفاء والدته.

وكان الرضيع المصاب قد تأكدت إصابته بالفيروس بعد وصوله المركز يعاني من ضيق في التنفس، حيث أخضع للفحص لتتأكد إصابته، ويبدأ الفريق الطبي قسم “كوفيد” بالمركز في علاجه.

ويعد الرضيع الذي أعلنت حالة شفائه اليوم هو أصغر مصاب في البلاد يعلن عن شفائه.

وسبق للمدير العام للصحة للعمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف أن أعلن وفاة رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر إثر إصابته بالفيروس.