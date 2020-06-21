- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم السبت أن فحوصا طبية أثبتت إصابة ستة أعضاء في الحملة بمرض كوفيد-19 وذلك قبيل مؤتمر انتخابي بمدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما.
وقال مدير الاتصالات في الحملة تيم مورتو “أثبتت الاختبارات إصابة ستة من أعضاء الفريق… بعد إجراء المئات من الاختبارات، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على الفور”.
وأضاف “لن يتواجد موظفون مصابون بكوفيد أو أي مخالط مباشر لهم في مؤتمر اليوم أو بالقرب من الحاضرين أو المسؤولين المنتخبين”.
وأوضح أن “أيا من الموظفين المصابين أو من خالطوهم مباشرة سيكون حاضرا في التجمع (مساء السبت) أو إلى جانب مشاركين أو نواب”.
ومن المقرر أن يعقد ترمب مؤتمرا انتخابيا يحضره آلاف من مؤيديه في تولسا في محاولة لتنشيط حملته الساعية لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.
وأوكلاهوما واحدة من الولايات التي شهدت تصاعدا في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت يواجه فيه ترمب سلسلة من الأزمات، من بينها فيروس كورونا والاحتجاجات القائمة ضد العنصرية.
كما يتوقع أن يعمق الكتاب، الذي سينشره مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، من مشاكل ترمب.
ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصبه، وانتهت باستقالته في سبتمبر، كما سيكشف فيه عددا من “الأسرار” بشأن الرئيس الأميركي.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 6 من أعضاء من الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.