الحكومة المغربية تعمل على إجلاء مئات المغاربة العالقين في دول عدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

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وأفادت مصادر إعلامية مغربية، بأن الحكومة المغربية ستباشر الأسبوع المقبل إجلاء مئات المغاربة العالقين في دول عدة، وذلك عبر رحلات جوية على متن الخطوط الملكية “لارام”.

وكشفت المصادر المغربية أنه “ابتداء من بعد غد الاثنين، سيتم تخصيص رحلات لإجلاء المغاربة العالقين في كل من دبي وتونس وفرنسا وأمستردام”.

ويتعلق الأمر ببرمجة ثلاث رحلات لإجلاء حوالي 450 من المغاربة العالقين في فرنسا، بواقع 150 راكبا في كل طائرة.

وخصصت الخطوط الملكية طائرة واحدة لإجلاء 280 مواطنا في مدينة دبي، وأخرى لإجلاء 150 عالقا في تونس، وثالثة لإجلاء 150 راكبا عن العاصمة الهولندية أمستردام.

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ويخضع المغاربة العالقون بعد عودتهم، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا في بداية ونهاية فترة الحجر الصحي، ويوضعون في العزل بالمؤسسات الفندقية وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

وسجلت السلطات المغربة اليوم السبت 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9839 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 512327 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 106 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 8223.