لوكسمبورغ تعمل على إخضاع جميع سكانها لفحوص الكشف عن فيروس كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلنت لوكسمبورغ أنها ستخضع جميع سكانها لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، للحد من تفشي العدوى في البلاد.

وسيبدأ سكان البلاد الـ600 ألف الخضوع للفحوص اعتبارا من الأسبوع القادم وبمعدل 20 ألف فحص في اليوم موزعة على 17 مركز اختبار.

وأعلنت الحكومة سابقاً عن تخصيص 30 مليون يورو لتنفيذ هذه التدابير، على أن تعطى الأولوية للأشخاص الذين خالطوا عددا كبيرا من الناس، مثل عمال الصحة والمطاعم. وسجلت لوكسبورغ حتى اليوم 4000 إصابة و110 وفيات بالفيروس.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي أن منظّمة الصحّة العالمية “أقفلت ملفّ كورونا”، وأن الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كوفيد-19 ستُلغى بعدما اكتشفت أن حامل الفيروس لا يعدي إن لم تظهر عليه الأعراض، لكن لا صحّة لإلغاء هذه الإجراءات، وما نسب للمنظمّة غير دقيق.

Advertisements

تبيّن لفريق تقصي صحة الأخبار في “فرانس برس” أن الخبر بدأ بالانتشار بهذه الصيغة على مواقع التواصل الاجتماعي في 11 يونيو 2020، وحصد آلاف المشاركات على فيسبوك وتويتر، كما نشرت أخبار مماثلة على يوتيوب.

ونشرت الخبر أيضاً مواقع إلكترونية باللغة العربية، موردة أن “جائحة كورونا انتهت وانكشفت المؤامرة ومنظمة الصحة العالمية أعلنت أن ما حدث منذ ثلاث شهور هو سوء تفاهم”.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 450,386 شخصاً من أصل أكثر من 8,410,400 إصابة في 196 بلداً ومنطقة حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، أول من أمس.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن تستدعي حالته دخول المستشفى.