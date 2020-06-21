ترمب يهدد بولتون: سيدفع ثمنا باهظا… والقنابل ستلقى الآن عليه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

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وهدد ترمب، اليوم السبت، مستشاره السابق جون بولتون، قائلا إنه “سيدفع ثمنا باهظا”، وذلك بعد أن نشر كتابا من شأنه أن يشكل إحراجا للرئيس الأميركي، قبل بضعة أشهر من الانتخابات.

وأضاف أن جون بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم”، قائلا إن “القنابل ستلقى الآن عليه”.

وردّ القاضي الفدرالي الأميركي رويس لامبرت، السبت، التماسا قدمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب بولتون.

وجاء في قرار القاضي، أن بولتون “لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية”.

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وتابع القرار: “في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب”.

وبات الكتاب متوفرا في المكتبات، وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.

وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنفة سرية، ولّدت لديه اقتناع بأن بولتون “بنشره كتابه يعرض على الأرجح الأمن القومي للخطر”.

وتم شحن نسخ هائلة من كتاب “ذا روم وير إت هابند” إلى المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يحويه من انتقادات حادة لترامب.

ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي على مدى 17 شهرا، وانتهت باستقالته في سبتمبر.