- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وهدد ترمب، اليوم السبت، مستشاره السابق جون بولتون، قائلا إنه “سيدفع ثمنا باهظا”، وذلك بعد أن نشر كتابا من شأنه أن يشكل إحراجا للرئيس الأميركي، قبل بضعة أشهر من الانتخابات.
وأضاف أن جون بولتون “يهوى إلقاء القنابل على الناس وقتلهم”، قائلا إن “القنابل ستلقى الآن عليه”.
وردّ القاضي الفدرالي الأميركي رويس لامبرت، السبت، التماسا قدمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب بولتون.
وجاء في قرار القاضي، أن بولتون “لم يستحصل على ما يبدو على موافقة من البيت الأبيض بأن مذكراته لا تحوي معلومات مصنفة سرية”.
وتابع القرار: “في حين يثير السلوك الأحادي لبولتون مخاوف كبرى على صعيد الأمن القومي، لم تتمكن الحكومة من إثبات أن المنع القضائي هو الحل المناسب”.
وبات الكتاب متوفرا في المكتبات، وسيبدأ بيعه الأسبوع المقبل.
وقال القاضي إن مراجعة المقاطع التي تدعي الإدارة الأميركية أنها تحوي معلومات مصنفة سرية، ولّدت لديه اقتناع بأن بولتون “بنشره كتابه يعرض على الأرجح الأمن القومي للخطر”.
وتم شحن نسخ هائلة من كتاب “ذا روم وير إت هابند” إلى المكتبات استعدادا لنشره الثلاثاء، وقد أوردت وسائل إعلام عدة قسما كبيرا مما يحويه من انتقادات حادة لترامب.
ويروي الكتاب الفترة التي تولى فيها بولتون منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي على مدى 17 شهرا، وانتهت باستقالته في سبتمبر.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يهدد بولتون: سيدفع ثمنا باهظا… والقنابل ستلقى الآن عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.