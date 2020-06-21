مصر… 89 حالة وفاة جديدة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، تسجيل 89 حالة وفاة و1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع في أعداد الوفيات وانخفاض في الإصابات اليومية بالفيروس.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بأعداد الإصابات والوفيات بكورونا، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 53758 حالة، وأن إجمالي الوفيات بلغ 2106 حالة وفاة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، على أن الوزارة سجلت تعافي 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، لتصل أعداد المتعافين من الوباء 14327 حالة.

وتابع: “ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 15779 حالة”.

وناشدت الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

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ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـكوفيد-19 حتى السبت، إلى 53 ألفا و758 إصابة، من بينهم 14 ألفا و327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.

وأودى فيروس كورونا المستجد، بحياة أكثر من 450 ألف شخص في العالم، في حصيلة تضاعفت خلال شهر ونصف الشهر، بحسب تعداد وضعته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسمية، يوم الخميس، عند الساعة 16.15 بتوقيت غرينتش.

وفي المجمل، سُجّلت 450,004 وفيات من أصل 8,395,929 إصابة مؤكدة في العالم، منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهور المرض في ديسمبر الماضي.

وما تزال أوروبا القارة التي سُجّل فيها أكبر عدد وفيات في العالم (190,120 وفاة من أصل 2,469,242 إصابة)، لكن المرض يتفشى حالياً بوتيرة سريعة في أميركا اللاتينية مع تسجيل 86,706 وفيات من أصل 1,840,488 إصابة.