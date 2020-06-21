بالفيديو: محاولة اغتيال معارض إيراني في هولندا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ونقلت صحيفة هولندية محلية عن أفراد عائلة معارض إيراني قولهم إنه “أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين بمدينة ليواردن شمال البلاد”.

وكان الرجل الذي قالت صحيفة “ليواردن كورانت” إنه “يدعى صادق زارزا، قد فر من إيران في الثمانينات ويعمل حاليا بمجلس إدارة منظمة هولندية توجه انتقادات لحكومة طهران”.

وأكدت شرطة المدينة “إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عاما بطعنات يوم الجمعة”.

وقالت، إن “قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به بمسرح الحادث يبلغ من العمر 38 عاما ويعيش في روتردام، فيما

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن المشتبه به مواطن إيراني”.

وأصيب الرجل بعدة طعنات ويعاني من جراح خطيرة لكن من المتوقع أن يتعافى.

وذكر الكاتب في الشؤون الايرانية محمد مجيد الأحوازي في تغريدة على “تويتر”، “محاولة إغتيال للمعارض الإيراني صادق خان زرزا من الحزب الديموقراطي الإيراني، صادق خان زازا ايضاً ابن شقيقة القيادي الكردي الإيراني الدكتور عبدالرحمن قاسملو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والذي أغتالته إيران في فيينا عاصمة النمسا في 13 تموز 1989”.

وكان الاتحاد الأوروبي أمر في كانون الثاني يناير 2019 بعقوبات على إيران بعدما قالت فرنسا والدنمارك وهولندا إن طهران دبرت لشن هجمات في أوروبا تشمل اغتيال إيرانيين يعيشون في هولندا عامي 2015 و2017.

ونفت طهران تورطها في الهجمات المزعومة.