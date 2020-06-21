إسرائيل دخلت موجة ثانية من “كورونا” قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 يونيو 2020 01:17 صباحاً - مشاركة

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وأعلنت هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي معنية بجمع المعلومات عن جائحة فيروس كورونا المستجد أن “إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها”.

وشدد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد على “ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بغية للحد من انتشار العدوى”.

وحذر من أن “الفشل في تحقيق هذا الهدف يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى”.

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ولفت التقرير إلى أن “الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة”.

وأكد أن “معدل الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء”.

وحذر التقرير من أن “إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة القادمة”.