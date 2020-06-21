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وأكد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر أنّ الادارة اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمركية ونقابة العمال كل الاجراءات الميدانية لمنع تفشي الفيروس في صفوف الموظفين والعمال، بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، طالبا من الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والتزام مقررات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتي الصحة العامة والداخلية”.
من جهتها أعلنت بلدية الغبيري ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في في حرش القتيل في الجناح، الى 10 حالات من اصل ٦٢ أُجريت لها فحوصات الـ pcr.
وأشارت المعلومات الأولية الى ان بلدية الغبيري تتجه لمنع التجوال واقفال الحي والحجر الصحي لما لا يقل عن ٥٢ شخصاً.
وفي مخيم الوزاني للنازحين السوريين، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن حال من الهلع تسود بعد معرفتهم بأن نتيجة فحص الـPCR للشاب ر. ح. من التابعية السورية ومن سكان بلدة جدرا، جاءت إيجابية، خصوصا وأنه يتردد على المخيم المذكور بشكل دائم لزيارة خطيبته، واختلط بشكل مباشر بعدد من النازحين.
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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الاصابات في الغبيري واتجاه للعزل.. وتسجيل إصابة 6 عمال في مرفأ طرابلس بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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