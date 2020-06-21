كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تدخل موجة ثانية من وباء كورونا قد تسقط عدد كبير من الضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بين جنوده إلى 66 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة تابعة للجيش الإسرائيلي، معنية بجمع المعلومات عن جائحة كورونا، إن "إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عددا كبيرا من الناس ضحيتها".

وشدد مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد، على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة بغية للحد من انتشار العدوى، محذراً من أن "الفشل في تحقيق هذا الهدف يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى".

ولفت التقرير إلى أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة، مؤكدا على أن معدل الإصابات الجديدة بكورونا في البلاد شهد ارتفاعا مستمرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.

وحذر التقرير من أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة القادمة.

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ورصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 304، والمصابين إلى 20339 مصابا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,869 مليون إصابة، بينهم أكثر من 465 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,724 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.