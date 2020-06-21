كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر روج له ترامب.. أمريكا تعلق اختبار عقار على مرضى فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، اليوم السبت، عن توقيفها لاختبارات سريرية لتقييم فاعليه وسلامة عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجدالمسبب لمرض "كوفيد - 19" بالمستشفيات.

وقالت المعاهد الأمريكية: إن الدراسات التي تم إجراءها على عقار "هيدروكسي كلوروكين"، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه العقار المحتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضي على الرغم من أنه لم يضرهم.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الإثنين الماضي، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لـ "كوفيد - 19".

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار "هيدروكسي كلوروكين" ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى "كوفيد-19"، عقب ظهور بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وروج "ترامب" لهذا الدواء كعلاج محتمل، قائلا: إن لديه فرصة حقيقية لإحداث تغيير كبير في تاريخ الطب إذا جرى استخدامه مع المضاد الحيوي "أزيثروميسين".

وفي إعلان مفاجئ الشهر الماضي، صرح ترامب بأنه تعاطى الدواء بشكل وقائي بعد أن تم تشخيص إصابة شخصين يعملان في البيت الأبيض بفيروس كورونا.

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