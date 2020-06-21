كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بريطانيا: حدوث عمليات طعن في ريدينج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم السبت، عن حدوث عمليات طعن في منطقة شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية في مدينة ريدينج.

وقالت الشرطة البريطانية: إنها "تتعامل مع حادث خطير في حديقة بمدينة ريدينغ"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

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وأغلقت الشرطة المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.

وذكر أحد المسؤولين الأمنيين أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن.

ودعا مجلس مدينة ريدينغ السكان إلى لابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.