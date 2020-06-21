قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بالرباط، إنه سيتم ابتداء من اليوم الإعلان عن مجموعة إجراءات للتخفيف من قيود الحجر الصحي المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وقال لفتيت في تصريح صحفي إن هذه الإجراءات تأتي بعد الإعلان أمس الجمعة، عن مرحلة ثانية من تخفيف الحجر الصحي التي ستعرف إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل.
وأكد لفتيت أن الهدف من ذلك هو أن تعود الحياة في جميع مناطق المملكة إلى مستواها العادي في أقرب الاجال، مؤكدا في هذا الصدد أن المطلوب من جميع المواطنين والمواطنات الالتزام بجميع الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة الفيروس، بما في ذلك التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامة، وكذا تحميل تطبيق “وقايتنا”.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أن ظهور بؤر وبائية أمر لا يجب الاستهانة به، ولكن لا يجب أن يشكل مصدر هلع “لأنها ستظهر ويجب أن نتعايش معها”، مضيفا أن المطلوب هو التعامل مع الفيروس بما تقتضيه المرحلة.
خلص الوزير إلى أن أي منطقة ستشهد ظهور بؤر وبائية، ستتم الرجوع فيها إلى إجراءات القيود الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتيت: سنخفف إجراءات الحجر لكن أي منطقة ستظهر فيها بؤر سيتم الرجوع فيها إلى القيود..البؤر ستظهر ويجب أن نتعايش معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.