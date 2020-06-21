لفتيت: سنخفف إجراءات الحجر لكن أي منطقة ستظهر فيها بؤر سيتم الرجوع فيها إلى القيود..البؤر ستظهر ويجب أن نتعايش معها

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بالرباط، إنه سيتم ابتداء من اليوم الإعلان عن مجموعة إجراءات للتخفيف من قيود الحجر الصحي المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال لفتيت في تصريح صحفي إن هذه الإجراءات تأتي بعد الإعلان أمس الجمعة، عن مرحلة ثانية من تخفيف الحجر الصحي التي ستعرف إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة أصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل.

وأكد لفتيت أن الهدف من ذلك هو أن تعود الحياة في جميع مناطق المملكة إلى مستواها العادي في أقرب الاجال، مؤكدا في هذا الصدد أن المطلوب من جميع المواطنين والمواطنات الالتزام بجميع الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة الفيروس، بما في ذلك التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامة، وكذا تحميل تطبيق “وقايتنا”.

وشدد الوزير من جهة أخرى على أن ظهور بؤر وبائية أمر لا يجب الاستهانة به، ولكن لا يجب أن يشكل مصدر هلع “لأنها ستظهر ويجب أن نتعايش معها”، مضيفا أن المطلوب هو التعامل مع الفيروس بما تقتضيه المرحلة.

خلص الوزير إلى أن أي منطقة ستشهد ظهور بؤر وبائية، ستتم الرجوع فيها إلى إجراءات القيود الصحية.