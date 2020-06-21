- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مُحسن يُجيب.. لماذا لم ينجح اتفاق الرياض؟ والان مع التفاصيل
الأحد 21 يونيو 2020
قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربي، إن اتفاق الرياض لم يأتي إلا بعد وضوح الصورة كاملة أمام التحالف العربي، وتحرير عدد من المناطق خلال 5 أشهر، وهى المناطق الجنوبية، على الرغم من وجود مناطق أخرى لازالت تحت قبضة المليشيا الحوثية.
وأضاف مُحسن، خلال لقائه عبر فضائية الحدث، أن اتفاق الرياض له فترة زمنية مُحددة، حيث أن الفقرة الأولى داخل الاتفاق السياسي والعسكري؛ انتقال الحكومة إلى عدن، وهذا ما تم بالفعل، بعد سماح المجلس الانتقالي لرئيس الحكومة الانتقال إلى عدن، ولكن بنود الاتفاق الأخري، وأهمها تشكيل الحكومة، لم تتم.
وأشار رئيس تحرير موقع اليمن العربي، أن هناك بنود مُحددة ومُعلنة أمام الجميع، لكن هناك تخاذل فى التنفيذ، مُضيفاً أن الاتفاق من أجل توجه كل القوات نحو عدو واحد، وهو مليشيا الحوثي، فالآن نجد محافظة البيضاء يواجهون الحوثيين، فى ظل توجه القوات التابعة للحكومة ومعهم قوات الانتقالي؛ تتجه إلى حسم المعركة فى عدن فقط، مؤكداً أن ذلك يُعرقل اتفاق الرياض.
واستكمل مُحسن، “ننتقل إلى محافظة شبوة، فعندما كان هناك تشكيل عسكري من النخبة الشبوانية، يعملون على حماية المحافظة، وجدنا اعتداء عليهم”، لافتاً إلى أن اتفاق الرياض كان يتحدث عن اتجاه كافة القوات العسكرية إلى المعسكرات لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخري.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحسن يُجيب.. لماذا لم ينجح اتفاق الرياض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.