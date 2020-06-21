شكرا لقرائتكم خبر عن 415 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 181 حالة، منها 33 حالة تحت العناية، في حين أن 5448 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5481 حالة قائمة، مؤكدة وفاة حالة قائمة بكورونا لوافد يبلغ من العمر 55 عاماً.
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