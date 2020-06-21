شكرا لقرائتكم خبر عن 415 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 7782، أمس، أظهرت تسجيل 415 حالة قائمة جديدة منها 225 حالة لعمالة وافدة، و179 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و11 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 503 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 15790.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 181 حالة، منها 33 حالة تحت العناية، في حين أن 5448 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5481 حالة قائمة، مؤكدة وفاة حالة قائمة بكورونا لوافد يبلغ من العمر 55 عاماً.