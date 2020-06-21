شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 طعنًا في هجوم ببريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت شبكة سكاي نيوز، إن الشرطة تتعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب. وذكرت متحدثة أن شخصين نقلا إلى مستشفى بالمنطقة.
وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل بمسرح الحادث. ولم تؤكد ما إذا كان أي شخص لقي حتفه.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة تليجراف، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "قلبي مع كل الذين تضرروا من هذا الحادث المروع في ريدينج وأوجه الشكر لأجهزة الطوارئ في مسرح الحادث".
ووقعت عمليات الطعن في موقع احتجاج لحركة حياة السود مهمة جرى تنظيمه في وقت سابق أمس، ولكن الشرطة قالت إنه ليس له صلة على ما يبدو.
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