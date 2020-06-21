شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في تشيلي تتجاوز 7 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

رفعت تشيلي، أمس السبت، تقديرها لعدد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، في حين أكدت نقابة عمالية في شركة التعدين الحكومية كوديلكو المملوكة للدولة، أكبر منتج للنحاس في العالم، وفاة موظف ثان بالشركة في هذا الوباء.

ووسط جهود لإعادة تنظيم تقاريرها عن الوفيات المرتبطة بالفيروس، بعد تعرضها لانتقادات شديدة، زادت الحكومة العدد التقديري لحالات الوفاة ليتجاوز 7000 حالة، بعد أن أكدت في وقت سابق أن العدد هو 4265.

وقال رافائيل أروس كبير خبراء الأوبئة في البلاد: "فيما يتعلق بمن توفوا بسبب كوفيد دون تأكيد مختبري، أي الوفيات التي يكون فيها كوفيد سببا مرجحا أو محتملا، يرتفع العدد 3069".