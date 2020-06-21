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نظمت مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، حملة تبرع جماعية ببلازما الدم للمصابين بفيروس كورونا وذلك في أكبر مبادرة اجتماعية من نوعها.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي نظمت، اليوم، حملة تبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا في مصرف الدم الوطني العراقي بمدينة الطب".
وتعتبر هذه الحملة هي أكبر مبادرة اجتماعية يقوم بها الحشد الشعبي في وقت تعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقصا كبيرا في البلازما لإنقاذ المصابين بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر في مبادرة اجتماعية.. الحشد يجمع المتعافين بكورونا وينظم حملة تبرع جماعية بالبلازما للمصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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