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في مبادرة اجتماعية.. الحشد يجمع المتعافين بكورونا وينظم حملة تبرع جماعية بالبلازما للمصابين

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نظمت مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، حملة تبرع جماعية ببلازما الدم للمصابين بفيروس وذلك في أكبر مبادرة اجتماعية من نوعها.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي نظمت، اليوم، حملة تبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا في مصرف الدم الوطني العراقي بمدينة الطب".

 

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وتعتبر هذه الحملة هي أكبر مبادرة اجتماعية يقوم بها الحشد الشعبي في وقت تعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقصا كبيرا في البلازما لإنقاذ المصابين بالفيروس.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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