في مبادرة اجتماعية.. الحشد يجمع المتعافين بكورونا وينظم حملة تبرع جماعية بالبلازما للمصابين

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مديرية الطبابة التابعة لمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في الحشد الشعبي نظمت، اليوم، حملة تبرع ببلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا في مصرف الدم الوطني العراقي بمدينة الطب".

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وتعتبر هذه الحملة هي أكبر مبادرة اجتماعية يقوم بها الحشد الشعبي في وقت تعاني المستشفيات والمراكز الصحية نقصا كبيرا في البلازما لإنقاذ المصابين بالفيروس.