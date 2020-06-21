وفيات كورونا في تشيلي ترتفع إلى أكثر من 7 آلاف

سانتياغو: أضافت السلطات التشيلية السبت 4 آلاف وفاة إلى حصيلة ضحايا كوفيد-19، ليرتفع اجمالي الضحايا إلى 7144 وفاة بعد إضافة الوفيات "المرجحة" لمرضى لم يتم فحصهم.
وكان عدد الوفيات الرسمية جراء فيروس كورونا المستجد 3069، لكنه لا يشمل سوى الضحايا الذي خضعوا لفحوص.
وأضاف قسم احصائيات وبيانات الصحة السبت 4075 وفاة يرجح أن سببها كوفيد-19 إلى الحصيلة الاجمالية، لترتفع بذلك إلى أكثر من 7 آلاف وفاة.
ومنذ إعلان أول وفاة نتيجة الفيروس في البلاد في 3 آذار/مارس، تحدثت الصحافة بشكل منتظم عن وفيات إضافية لم يتم احتسابها في الحصيلة الرسمية.
وقررت سلطات تشيلي مواصلة احتساب الوفيات اليومية للضحايا الذين أجريت لهم فحوص فقط، مع إضافة الوفيات التي يرجح أن سببها كوفيد-19 كل يوم جمعة، على غرار ما توصي به منظمة الصحة العالمية.
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