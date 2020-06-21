شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تدعم مديريتى الصحة فى الإسكندرية والمنيا بمستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة أحزب الحرية و الإصلاح والنهضة و الأحرار الدستوريين والحركة الوطنية و إرادة جيل، الدكتور خالد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأسكندرية، وبحضور مدير إدارة التموين الطبى، وقاموا بتسليم مجموعة من المستلزمات الطبية والتي اشتملت على:

٤٤٥٠ كمامة طبية

٥٠٠ جوانتي لاتكس

٨ جركن كلور مُركز طبى

٨٠٠٠ ورقة إرشادات مطبوعة

١٩٦ أكياس ذاتية الغلق

وقد تم تسليمها إلى مديرية الصحة بالإسكندرية، يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

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ومن المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.

كما قام حزب المصريين الأحرار بالمنيا، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم مديرية الصحة بالمحافظة، بعدد من الاحتياجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، فى إطار مبادرة التنسيقية تحت عنوان "الوعي أمان".

حيث حرص الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل فى التعاون مع التنسيقية، حيث قام جون بشرى عضو المكتب السياسي بالحزب مع وفد مشترك مع التنسيقية بتسليم مجموعة متنوعة من الأدوية والمستلزمات إلى مديرية الصحة.

الجدير بالذكر أن ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة حزب المصريين الأحرار و إرادة جيل والحرية المصرى، التقوا الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة لتسليم مديرة الصحة بعض المستلزمات الطبية .

يأتى ذلك في إطار نشاط مبادرة الوعي أمان التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

و من المقرر أن تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديم الدعم للمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.