شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المرشحين لعضوية هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين قبل اجتماعه غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائى عطية، أول اجتماع له، غدا الأحد، بعد مرور 91 يوما على الانتخابات التى أجريت فى مارس الماضى على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وإعلان النتيجة فى 18 مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من الانتخابات وبعد معركة شرسة، وذلك لتشكيل هيئة المكتب.

وقالت مصادر داخل مجلس نقابة المحامين إن أبرز الشخصيات المرشحة لهيئة المكتب هى سيد عبد الغنى لأمانة الصندوق، وعبد المجيد هارون، ومحمد فزاع لأمناء الصندوق المساعدين، ومحمود الداخلى للأمانة العامة، وحسين الجمال وأسامة سالمان ومحمد الكسار لمنصب الأمين العام المساعد.

Advertisements

وأضافت المصادر أن الشخصيات المرشحة لمنصب وكيل النقابة كل من عمر هريدى ومجدى سخى ومحب مكاوى. يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد دعا مجلس النقابة لعقد أول اجتماع له، فى تمام الساعة الثالثة من عصر غدا الأحد، لتشكيل هيئة مكتب المجلس.

وقال عمر هريدى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن النقابة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا قبل انعقاد أول اجتماع للمجلس والمقرر عقده غدا الأحد، مضيفا: "اتخذنا جميع الإجراءات وتم التباعد بين الكراسى وتوسيع المسافات وجار تعقيم غرفة الاجتماعات واتباع الارشادات وتم التنبيه على الحضور بالكمامات.

وذكر عمر هريدى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم توجيه الدعوة بموجب تليغرافات تم إرسالها لجميع الأعضاء على محل إقامتهم المسجل لدى النقابة العامة.