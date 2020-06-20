باستثناء العمرة.. السعودية تعلن العودة إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية

نقلت وكالة الأنباء السعودية، السبت 20 يونيو 2020، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن المملكة سترفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الأحد، وستسمح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
أضافت الوكالة أنه سيستمر تعليق العمرة والرحلات الدولية وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية حتى إشعار آخر، وظل تجمُّع أكثر من 50 شخصاً محظوراً.
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