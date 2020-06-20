بريطانيا: 3 قتلى وإصابتان في عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وسائل إعلام بريطانيّة، مساء اليوم السبت، عن هجومٍ بالسكين في مدينة ريدينغ غربي العاصمة البريطانيّة لندن، أدى لوقوع عددٍ من القتلى والإصابات.

وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة الأوليّة لضحايا حادثة الطعن عبارة عن 3 قتلى وإصابتين، وتواجدت قوات من الشرطة في المكان على الفور، وألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص يشتبه أنه ضالع بالعملية ولم يُعرف بعد ما الدوافع من وراء الجريمة بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز".

ويُشار إلى أن مكان الحادثة هو نفسه الذي جرت فيه مظاهرة احتجاجية المناهضة للعنصريّة لـ"حياة السود مهمة".

وأعلنت الشرطة البريطانية مساء السبت أنّها فتحت تحقيقًا إثر وقوع الحادث في المدينة في حين أفادت وسائل إعلام عن تعرّض عدد من الأشخاص للطعن. وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إنه "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنّ أشخاصًا تعرّضوا للطعن في أحد المنتزهات العامة في المدينة وأنّ الإصابات استدعت نقلهم بواسطة مروحيتين مخصّصتين للإسعاف الجوي. وأعربت وزيرة الأمن الداخلي، بريتي باتيل، عن "قلقها العميق".