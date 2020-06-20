كورونا: باقة تواصل تعليق الدراسة.. ومصمص تغلق المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت بلديّة باقة الغربية جلسة موسّعة، مساء اليوم السبت، حضر فيها لجنة الطوارئ وممثلية الأهالي المحلية ولجنة التربية والتعليم، لبحث مستجدات فيروس كورونا في البلدة ومتابعة تطورات انتشاره.

وجاء في البيان الصادر عن الجلسة أنه "بعد نقاش وعرض لحيثيّات الأمور تقرّر استمرار تعليق التعليم في الروضات والمدارس الابتدائيّة حتى يوم الإثنين المقبل 22 حزيران/ يونيو. وذلك ليتسن لنا دراسة نتائج ومعطيات الفحوصات التي تم إجراؤها خلال نهاية الأسبوع المنصرم في جلسة خاصة".

وأضاف البيان أنه: "هذا ويُستثنى من تعليق التعليم، مدرسة الرحمة والطلاب المتقدّمين لامتحانات العلامة الواقية والبجروت في المدارس الثانوية".

وختمت البلدية بيانها مهيبة بالأهالي "من أجل الأخذ بتعليمات وزارة الصحّة على محمل الجد، ومن جانبها ستقوم بلديّة باقة الغربيّة بالتعاون مع الشرطة بتشديد الرقابة على المصالح التجارية والأماكن العامة".

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(توضيحية)

وفي قرية مصمص، أوصت لجان أولياء أمور الطلاب بتعليق الدراسة في جميع المراحل التدريسية في البلدة من؛ روضات وبساتين ومدارس ابتدائية وإعدادية، نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدة في الأيام الأخيرة.

وقالت لجان الأولياء في البيان الصادر عنها إنه "ونظرا لأن الكثير من الأشخاص دخلوا للحجر الصحي في الأسبوع الأخير، وبعد التشاور بين اللجان نوصي بتعليق الدراسة في جميع المراحل التدريسية في البلدة من روضات، بساتين ومدارس ابتدائية وإعدادية".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة الاحترازية حفاظا على سلامة أولادنا وذلك حتى تتضح الصورة، حيث أنه من المتوقع أن يخضع غدًا كثيرون في البلدة لفحص الكشف عن كورونا".