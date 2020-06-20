الصحة الإسرائيلية: 294 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع لـ305

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أعلن عن وفاة مصاب بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 305.

وأصيب أكثر من 1500 شخصا بفيروس كورونا منذ يوم الأحد الماضي، بينما أصيب أكثر من 3171 منذ بداية حزيران/يونيو.

ويأتي الارتفاع في الإصابات، في الوقت الذي حذرت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، في وقت سابق، اليوم السبت، من دخول البلاد إلى موجة ثانية من فيروس كورونا.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، وصل عدد المرضى النشطين إلى 4668، بعدما كان انخفض إلى 1900 في نهاية أيار/مايو، فيما سجلت 20633 إصابة منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، حيث تعافى من الفيروس 15659 مريضا.

ويرقد في مستشفيات البلاد 192 شخصا وصفت حالتهم بين الطفيفة والمتوسطة، وهناك 27 شخصا بحالة خطيرة تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما الغالبية العظمى من المصابين يخضعون للحجر الصحي المنزلي أو الحجر والرقابة الصحية في الفنادق.

Advertisements

ومع الارتفاع بالإصابات، كثفت وزارة الصحة وصناديق المرضى من إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، أمس الجمعة، 12765 فحصا، بينما، اليوم السبت، أجري 5032 فحصا، بينها 2.8% من الفحوصات أتت نتائجها موجبة، أي الإصابة بالفيروس.

ووسط التحذير من موجة ثانية لفيروس كورونا، تنصل الجيش كما وزارة الصحة من المسؤولية حيال التقرير الصادرة عن مركز المعلومات لمكافحة فيروس كورونا، الذي يحذر من موجة ثانية لتفشي الفيروس في البلاد.

وحمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن المركز والتقارير الصادرة عنه، بالمقابل وزارة الصحة أوضحت بأن المسؤولية عن مركز مكافحة كورونا تقع على عاتق قسم الاستخبارات، فيما نفى الجيش ووزارة الصحة إصدار التقرير الذي يحذر من موجة ثانية للفيروس، بحسب ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني.

من جانبه، وجه رئيس اتحاد الأطباء في الهستدروت البروفيسور حغاي ليفين، انتقادات شديدة اللهجة لمركز مكافحة كورونا ونهجه بكل ما يتعلق بمكافحة تفشي الفيروس في البلاد، قائلا " ليس مهنيا وليس جديا إصدار مثل هذه التقارير، بحيث أن انعدام الشفافية بات لا يطاق، فمركز المعلومات لا يتعامل بشفافية ووضوح مع موضوع كورونا، أحيانا يتم التعامل مع الموضوع بشكل غير مهني وتارة بشكل خاطئ".

يذكر أن مركز المعلومات ينشر يوميا تقارير التي تتعلق بالمعطيات والإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا في البلاد.