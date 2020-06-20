تل السبع: إغلاق المجلس لمدة أسبوع وقاية من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت إدارة مجلس محلي تل السبع في النقب مساء اليوم السبت، عن إغلاق المجلس وعدم استقبال الجمهور لمدة 7 أيام وذلك بسبب فيروس كورونا، ويأتي ذلك كإجراء وقائي بعد أن أصيب المحاسب المرافق للمجلس بالفيروس.

وذكر رئيس مجلس محلي تل السبع، عمر أبو رقيق، في بيان له أنه "تقرر إلاق المجلس ومكاتبه أمام الجمهور، وذلك حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وعمم المجلس المحلي بيانا على سكان القرية، قال فيه "سيتم إغلاق المجلس المحلي طيلة الأسبوع، بسبب تفشي الفيروس في المجلس وحفاظا على صحة الجمهور وانتظار بقية نتائج التحليل".

Advertisements

يذكر أن المحاسب المرافق للمجلس، وهو من سكان مدينة بئر السبع، أصيب بفيروس كورونا قبل عدة أيام، حيث تواصل وخالط العديد من الموظفين في المجلس المحلي، ما أدى إلى إغلاقه في الأسبوع الماضي أيضا.

وسبق أن أغلق المجلس المحلي مؤخرا جهاز التعليم بشكل كامل خشية تفشي فيروس كورونا، وقد شمل الحضانات والبساتين والمدارس، ومدرسة التعليم الخاص.

ويلاحظ ارتفاع مقلق في كل من البلدات التالية: عرعرة النقب بلغ مجمل عدد الإصابات 134 مع تسجيل 38 إصابة جديدة منذ يوم الأحد الماضي، وباقة الغربية مع تسجيل 24 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع ليبلغ مجمل المصابين 57، ورهط مع تسجيل 27 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع وليبلغ عدد الحالات 198 حالة. وتبقى حورة في المكان الأول من حيث عدد الإصابات إذ بلغ عدد الإصابات 201.