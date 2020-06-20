شفاعمرو: وفاة سجود ياسين متأثرة بإصابتها بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فجعت مدينة شفاعمرو مساء اليوم السبت، بوفاة المأسوف على شبابها سجود غازي ياسين (26 عاما)، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها جراء حادث طرق وقع قبل يومين.
وأصيبت المرحومة سجود ياسين بجروح بالغة الخطورة جراء حادث طرق وقع قبل يومين في منطقة حيفا، حيث رقدت في المستشفى للعلاج، وأعلن الطاقم الطبي عن وفاتها بعد محاولات لإنقاذ حياتها، وسيشيع جثمانها ظهر يوم الأحد.
يذكر أن المرحوم سجود كانت برفقة عائلتها لزيارة والدها الذي يرقد في مستشفى "رمبام" في حيفا جراء وعكة صحية، حيث اصطدمت بالسيارة التي استقلتها العائلة سيارة من الخلف.
يشار إلى أن المرحومة سجود عملت مركزة لجمعية "أجيك" في شفاعمرو، وكانت سباقة لعمل الخير وخاصة في فترة أزمة كورونا.
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