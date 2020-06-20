ليفربول يفكر في ضم ديمبلي من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن ليفربول الإنجليزي يفكر في إبرام صفقة من برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تعويض فشل صفقة الألماني تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

وكان ليفربول الأقرب لضم فيرنر، بناءً على رغبة مشتركة للمدرب يورغن كلوب واللاعب نفسه، إلا أن الأزمة المالية أوقفت الصفقة وحولتها إلى البلوز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن ليفربول يفكر في ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، لتعزيز هجومه.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أقاويل أيضًا، تدور حول البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، الذي اقترب من الرجوع إلى البريمييرليغ، حيث سيختار ليفربول دون تردد حال عُرضت عليه العودة.

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لكن يعتبر الراتب الضخم الذي يتقاضاه كوتينيو في برشلونة، عائقا أمام حسم الصفقة، إلا أنها قد تتم، في حال تكفل النادي الكاتالوني بدفع جزء من راتبه، بحسب الصحيفة.

وأضافت "موندو ديبورتيفو" أن موقف برشلونة من ديمبلي واضح، حيث يعقد عليه النادي آمالًا كبيرة، لأنه يدرك حجم موهبته.

لكن عندما ينتهي من الموسم الثالث من عقده، البالغ 5 سنوات، سيكون هناك تفكير في إمكانية بيعه، لتحقيق أكبر استفادة مادية.

وبالتالي، إذا وصل عرض ما بين 50-60 مليون يورو، سينظر البلوغرانا في بيعه.