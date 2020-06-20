العثور على جثة جندي إسرائيلي اختفى في النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم السبت، العثور على جثة الجندي الإسرائيلي الذي اختفت آثاره، قبل أيام في صحراء النقب، وذلك عقب عمليات بحث عن الجندي منذ مساء الخميس.

وشرعت الشرطة العسكرية في الجيش التحقيق في ملابسات اختفاء الجندي وظروف وفاته، فيما تم فرض حظر النشر والتعتيم الإعلامي على حيثيات اختفاء الجندي وملابسات العثور عليه.

وقال الجيش في بيانه "استمرارا لأعمال البحث عن الجندي المفقود في النقب، تم العثور على جثة الجندي ويدعى عديئيل فيشلر، في منطقة تدريبات قرب القاعدة العسكرية شيزفون ، وتم إبلاغ عائلته، فيما شرعت الشرطة العسكرية التحقيق حول ملابسات الحادث".

ووفقا للمتحدث العسكري، تم العثور على جثة الجندي من قبل جنود وحدة "بني أور" الذين عملوا على البحث عنه منذ يومين .

وكانت قوات من الشرطة العسكرية ووحدة "بني أور" ووحدات من الجيش وبمساعدة الشرطة، قد شرعت منذ يومين بالبحث عن الجندي الذي اختفت آثاره مساء يوم الخميس.