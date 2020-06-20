النقب: اعتقال 3 شبان بشبهة الضلوع بجريمة إطلاق نار على مدير مدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في بئر السبع صباح يوم الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 3 شبان تنسب لهم شبهات الضلوع في جريمة إطلاق النار، مساء الجمعة، على سيارة كان يستقلها مدير مدرسة واحة السلام الابتدائية المربي حاتم أبو قويدر، فيما دانت اللجنة المحلية في الزرنوق إطلاق النار والاعتداء على المدير.

وذكرت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام أنها اعتقلت خلال التحقيقات في حادثة إطلاق النار صوب سيارة مدير المدرسة، 3 شبان سيتم عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم بشبهة ضلوعهم بحادث إطلاق النار.

إلى ذلك، دانت اللجنة المحلية في الزرنوق حادثة الاعتداء على المربي حاتم أبو قويدر، مدير مدرسة واحة الصحراء الابتدائية والذي تعرض لعملية إطلاق نار، مساء الجمعة، على مدخل القرية.

ودعت اللجنة المحلية لضبط النفس والتحلي بالصبر لتفويت الفرصة أمام المتربصين ودرء الفتنة.

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وأكد أمير أبو قويدر عن اللجنة المحلية أن "محاولات العربدة والبلطجة في سبيل تعيين مدير عنوة من تخريب للممتلكات العامة والاعتداءات المتكررة، هي أعمال همجية مرفوضة ومدانة ولن نرضخ لمحاولات الابتزاز والترهيب" حسب وصفه.

وأضاف أبو قويدر"هذه ليست الحادثة الأولى فقد تعرضت مديرة المدرسة الثانوية مطلع العام الدراسي لكسر زجاج سيارتها واضطرت للاستقالة بعدها، ويتعرض المدير إلى تهديدات مستمرة، وقد سبق أن تعرض لاعتداء قبل أشهر وضع بعدها تحت حماية شرطية من مجموعة تحاول تعيين مدير عنوة".

وأضاف أبو قويدر "نحن نحمل الشرطة مسؤولية التقاعس عن حماية المدير الذي يتعرض المدير لتهديدات مستمرة، كانت أخرها محاولة اختطاف واعتداء قبل أشهر وقدمنا بعدها البلاغات، فيما لم توفر الشرطة إي حماية بعدها".