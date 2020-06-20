كفرياسيف: إصابة أم وابنها بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت مسنة من قرية كفرياسيف تبلغ من العمر 66 عاما وابنها البالغ من العمر 33 عاما بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن مساء اليوم السبت، الطاقم الطبي في مستشفى "الجليل الغربي" في نهرية.
ووفقا لبيان صادر عن الطاقم الطبي في المستشفى، فقد وصل الشاب وهو من سكان قرية كفر ياسيف في وقت سابق اليوم السبت إلى المستشفى، وهو يعاني من صعوبة في التنفس وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
وعليه أخضع لفحص لاكتشاف كورونا، وأظهرت نتيجة الفحص أنها موجبة، أي إصابة الشاب بالفيروس.
وفي ساعات المساء وصلت والدة الشاب، وهي مسنة إلى المستشفى في نهرية، وهي تعاني من أعراض فيروس كورونا، وأخضعت لفحوصات لاكتشاف كورونا.
وأظهرت نتائج الفحص أنها موجبة، وعليه تم نقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا للرقابة والعلاج.
وبينت إحصائيات الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا بلغ في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 1521 مع تسجيل 5 إصابات جديدة، اليوم السبت في أم الفحم وكفرياسيف.
ويلاحظ ارتفاع مقلق في كل من البلدات التالية: عرعرة النقب بلغ مجمل عدد الإصابات 134 مع تسجيل 38 إصابة جديدة منذ يوم الأحد الماضي، وباقة الغربية مع تسجيل 24 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع ليبلغ مجمل المصابين 57، ورهط مع تسجيل 27 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع وليبلغ عدد الحالات 198 حالة. وتبقى حورة في المكان الأول من حيث عدد الإصابات إذ بلغ عدد الإصابات 201.
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