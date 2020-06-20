أم الفحم: تعليق الدراسة بمدرستي الأخوة وابن سينا بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم وبالتعاون مع اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في المدينة مساء اليوم السبت، عن تعليق الدراسة منذ صباح يوم الأحد، في المدرسة الابتدائية ابن سينا، وكذلك استمرار تعليق الدراسة في مدرسة الأخوة كإجراء وقائي من فيروس كورونا، علما أنه أعلن صباح اليوم عن تسجيل 3 إصابات جديدة بالفيروس.

في بيان مشترك للبلدية واللجنة المحلية لأولياء الأمور " تعلن بلدية أم الفحم واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب عن تعليق الدراسة غدا الأحد الموافق 21.6.2020، وذلك لحين تبين فحص بشأن أحد الأشخاص المعنيين بالأمر، وحتى تظهر النتائج المطمئنة، سنكون معكم باتصال وتواصل وإعلامكم بكل جديد".

وأضاف البيان المشترك "من جهة أخرى يستمر تعليق الدراسة غدا الأحد أيضا في مدرسة الأخوة، لحين الاطمئنان على فحوصات الأشخاص المعنيين بما يخص فيروس كورونا".

ويأتي هذا القرار، فيما حذر مجلس الطوارئ البلدي في المدينة، في وقت سابق اليوم، من إغلاق أحياء المدينة إذا استمر فيروس كورونا في الانتشار.

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وتوجه المجلس إلى الأهالي "جميعا أن تتحملوا المسؤولية وأن تلتزموا بإرشادات وتوجيهات وتوصيات وزارة الصحة في كل ما يتعلق بالحفاظ على النظافة والوقاية الدائمة والحفاظ على البعد بين الأشخاص لمسافة مترين ووضع الكمامات بصورة دائمة، وعدم المصافحة والتقبيل، فالأمر جد وخطير، قبل أن يتم الإعلان عن إغلاق أحياء أو مواضع معينة مصابة في المدينة".

وأعلنت البلدية، في وقت سابق اليوم، إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا، ما يرفع عدد المصابين الفعليين الكلي إلى 22، بينما يرتفع عدد المصابين الكلّي في المدينة، منذ بدء الجائحة، إلى 102، تعافى منهم 80 شخصا.

وبحسب البلدية، يخضع 4 مصابين للعلاج في المشافي، بينما يخضع 3 إلى العلاج في الفنادق، في حين يتواجد الباقون في الحجر المنزلي، ولفتت إلى أن الحالات الصحيّة للمرضى "مطمئنة".